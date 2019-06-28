Сегодня в Баку произошло неоднозначное событие. Вроде ожидаемое, но вместе с тем неожиданное и, честно говоря, показывающая немощь, бессилие и беспросветность местечковой оппозиции.

У штаб-квартиры партии "Мусават" был задержан председатель Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли.

Сотрудники полиции задержали А.Керимли, когда он выходил из штаб-квартиры "Мусават".

Согласно распространенной официальной информации, Али Керимли пытался искусственно вызвать общественное недовольство, сформировать движение и нарушить существующую общественную стабильность.

Али Керимли пытался совершать различные призывы под видом "благотворительного марафона" якобы с целью оказать помощь в уплате штрафов, выписанных лицам, грубо нарушающим общественный порядок, не соблюдающим требование закона, оказывающим сопротивление полиции и совершающим другие незаконные действия.

Позднее Али Керимли был освобожден.

Кроме того, ранее распространенная информация об аресте председателя ПНФА А.Керимли не соответствует действительности.

То есть, события начались неожиданно и, молниеносно развиваясь, закончились не бравурным "выходом из застенков" г-на Керимли, а самым настоящим, хотя и многоголосым пшиком нищенствующих интеллектом местных радикалов.

Так что же произошло? Точнее, почему Али Керимли задержали и отпустили.

Начнем с самого конца этой грустной для предводителя уездных команчей-радикалов и веселой для честной компании, так внезапно и кратко исстрадавшейся в социальных сетях воплями "Свободу Али Керимли! Даешь свободу! Руки прочь".

Знакомая и вызывающая стойкое чувство брезгливости риторика плебействующих а-ля революционеров.

Причина проста и примитивна, как модель мышления у лидеров оппозиции.

Все началось несколько дней назад.

Неуважаемый многими поседевшими на ниве "наступления на власть" оппозиционерами, часто обвиняемый в сговоре с властями, мягкотелости, двурушничестве и интриганстве Али Керимли решил покорить очередную вершину политической деятельности.

Как водится, "Керимли сказал, Керимли сделал". Но между "сказал" и "сделал" не было "подумал".

Не подумав о юридических последствиях, председатель ПНФА, он же неутомимый и весьма многословный, точнее, болтливый блогер Али Керимли, нещадно эксплуатирующий технические возможности социальных сетей, особенно Фейсбука, решил, что неплохо было бы устроить эдакий марафончик, где не только собрали бы определенную сумму, следуя заветам Остапа Бендера, но и сделали бы бяку властям. Как-то покричали бы, призвали бы к уходу и отставке, помахали бы флажками, надрывно пропели бы кое-что и вконец осчастливившись, дали бы слово ему, любимому стадом троллей на Фейсбуке.

Вот тогда бы Али Керимли показал бы молодецкую удаль и неизбывную мудрость: отвечая на вопросы непрофессиональных репортеров многочисленных Youtube-каналов, где денно и нощно проклинают всех, кто не с ними - он говорил бы о "неизбежности демократических преобразований", "о безвыходной ситуации власти, когда граждане намерены реализовать революции" и т.д. В общем, весь вербальный набор озлобленного люмпена.

"Марафон солидарности" был превращен в типичный междусобойчик старых душой и изможденных телом оппозиционных предводителей. Например, сам Али Керимли после "освобождения", сидя на заднем сидении автомобиля одного из преданных им сторонников, нудно и долго объяснял корреспонденту случившееся.

По словам блогера-политика, его задержали совершенно незаконно, по надуманному обвинению: "Мы пытались и хотели собрать деньги для оплаты штрафов неоднократно задержанных молодых репортеров и оппозиционеров, а также для оказания помощи арестованным членам оппозиционных партий. Не дали, не смогли. Я также хотел провести пресс-конференцию, ответить на вопросы журналистов. Не получилось. Власть побоялась нас. Власть понимает, что если граждане будут участвовать в подобных акциях, то мы станем сильнее и сумеем сказать свое веское слово. Мы - это народ!"

Не хило, мсье Керимли. "Мы, народ"... Как же, повторяя приснопамятного короля-солнце Франции Людовика, председатель ПНФА мог сказать и "Мы - само Солнце!" Но не сказал, ибо попросту не ведает о существовании оного выражения.

Али Керимли освободили и он, потеряв статус задержанного, вернулся в обыденную, точнее, обрыдлую жизнь никчемного водителя старого тарантаса по имени ПНФА.

"Что же будет?" спросит дотошный читатель, и будет прав.

А ничего не будет.

Сегодня вечером "независимая, гордая, интеллектуальная", проживающая в США Севиндж Османгызы позвонит по Skype Али Керимли, подключит его на свою трансляцию, и председатель ПНФА впадет в очередную истерику.

Мсье Керимли, как всегда, будет размахивать руками, гневно сдвигать брови, метать молнии взглядом. Он будет - уверяю вас - разочарован во власти, столь необдуманно и самое главное, незаконно лишившей его нескольких часов свободный жизни.

"Отовсюду мы слышим стоны. И только беспризорные дети находятся без призора. Дети цветы жизни! Я призываю вас сделать взносы и помочь детям! Только детям и никому другому! Начнем-с, господа! Дети вас не забудут! О дне следующего заседания будет объявлено особо!" - таким будет мотив выступления Керимли.

Далее все пойдет по старому сценарию: появятся Джамиль Гасанли, Тофик Ягублу и другие игроки в подкидного дурака местной оппозиции - опять "обличения", призывы к Западу, нудные беседы о необходимости консолидации оппозиции и создания "Союза меча и орала".

Али Керимли не смог повторить достижение Бендера и собрать деньги в "Фонд помощи голодающим детям Поволжья".

А как все прекрасно начиналось для Али Керимли.

Или для Али Бендера?!

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az