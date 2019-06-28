https://news.day.az/politics/1133325.html Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение условий для творчества Союза писателей
Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение условий для творчества Союза писателей
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по улучшению творческих условий членов Союза писателей Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В распоряжении говорится, что для ремонта и реконструкции расположенного в Шувелане Дома творчества имени Самеда Вургуна Союза писателей из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Государственному комитету по имущественным вопросам будет выделено три миллиона манатов.
Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.
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