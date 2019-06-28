https://news.day.az/politics/1133352.html В Азербайджане увеличилось число Президентской премии для молодежи
В Азербайджане увеличилось число Президентской премии для молодежи
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ № 934 от 2 июля 2013-го года "Об учреждении Президентской премии для молодежи".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре