Министр иностранных дел Армении, сказав в ходе вчерашнего брифинга для прессы, что "нельзя одной рукой ведя переговоры, другой открывать огонь", выразил своё отношение к мысли министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмара Мамедъярова о том, что "до сих пор в процессе ведения переговоров по обсуждаемым документам на линии фронта отнюдь не царило спокойствие".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева, комментируя вопрос, сказала: "Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров, отвечая на вопросы представителей СМИ по итогам вашингтонской встречи, указал: ведение переговоров между Арменией и Азербайджаном в качестве сторон конфликта, будь то по Мадридским принципам, их обновленному варианту, Казанским принципам или так называемому "плану Лаврова", сопровождалось вспышками напряжённости на линии соприкосновения. Тем не менее, субстантивный интенсивный диалог продолжался. То есть переговорный процесс не должен становиться заложником ситуации на линии фронта. Не понимать этого и не извлекать из сказанного должных результатов, ещё раз подтверждает мысль о поисках армянской стороной отговорок, дабы избежать продвижения переговорного процесса вперёд.

Напоминаем, что причиной напряжённости на линии фронта является незаконное пребывание вооружённых сил Армении на территории Азербайджана. А чтобы положить конец этой напряжённости, необходимо продвигать переговорный процесс по разрешению субстантивных вопросов, и никак иначе! По логике армянской стороны, в период относительного спокойствия в прифронтовой зоне, обеспечиваемого на основе взаимной договорённости, достигнутой после встречи в Душанбе, мы должны были добиться конкретных результатов в переговорах. Однако, всё очевидно не так. Сторона, заинтересованная в мирном урегулировании конфликта, не должна искать отговорок от ухода от конкретных ориентированных на результат переговоров, а напротив - продемонстрировать политическую волю и решимость. Именно в этом состоят как наши ожидания от армянской стороны, так и надежды международного сообщества".