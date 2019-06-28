Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел и по делам Европы Словакии Мирослав Лайчак встретился с сопредседателями Минской группы - Игорем Поповым от России и Эндрю Шофером от США,которые также выступают от имени сопредседателя Минской группы от Франции Стефана Висконти и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика, передает Trend со ссылкой на сообщение ОБСЕ.

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