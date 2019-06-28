В Азербайджане впервые организован хакатон инклюзивности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии, организованной 28 июня Программой развития Организации Объединенных Наций, принимала участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Хакатон инклюзивности означает консолидацию людей, способных предложить идею и пути решения из открытого источника. Под путями решения подразумеваются различные инновационные услуги, такие как прикладные программы, веб-сайты, электронная продукция.

Резидент-представитель Программы развития ООН в Азербайджане Алессандро Фракассетти отметил, что это соревнование проводится в 60 странах мира, в Азербайджане же они организованы впервые. Он подчеркнул, что вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева является первым глашатаем инклюзивных идей и всегда поддерживает такие проекты. "Давайте взглянем на инклюзивность как объединяющий нас фактор", - сказал Алессандро Фракассетти, рекомендовав подходить к технологиям как к варианту решения нашего времени, и назвал конкурс "чемпионатом инклюзивности".

Затем вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева нажала кнопку, символизирующую начало состязания, и конкурс стартовал. Участники хакатона в составе шестнадцати команд непрерывно в течение 48 часов будут работать с группой инструкторов для превращения своих идей в практические прототипы. Инструкторы окажут поддержку группам участников и помогут разработке лучших возможных путей решения. По окончании трехдневной интенсивной программы, наполненной волнующими учебными модулями и напряженной работой, жюри, в состав которого входят местные и международные эксперты, компетентные в области инноваций, инклюзивности и технологий, рассмотрит модели, подготовленные отдельными группами, и вынесет заключительное мнение о победившей идее. Эта идея получит премию в размере 5 тысяч манатов, а ее применение завершится в течение трех месяцев.