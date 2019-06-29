Председатель ПНФА Али Керимли был задержан сотрудниками полиции за противозаконные действия. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил депутат от партии "Ени Азербайджан" Джавид Османов.

По словам депутата, Али Керимли своими противозаконными акциями пытается нанести ущерб имиджу Азербайджана.

"Али Керимли был задержан полицией за попытку провести незаконный марафон, в целях поддержки лиц, пытавшихся своими противозаконными действиями создать беспорядки в стране и в отношении которых были применены штрафные санкции. То есть человек запомнился только такими поступками. Политический хаос, анархия и оккупация 20 процентов территории страны в начале 1990-х годов были результатом правления таких продажных и неопытных людей, как Али Керимли", - отметил Османов.

Депутат подчеркнул, что во время митингов "Нацсовета", и накануне выборов, Али Керимли всегда пытался спровоцировать беспорядки в стране, подорвать стабильность и нанести ущерб репутации страны на мировой арене

"Нынешняя его акция по проведению незаконного марафона, также являлась одной из таких попыток, в результате чего Али Керимли был задержан полицией и после предупреждения был отпущен. Было бы лучше, если бы Али Керимли провел кампанию в поддержку наших Вооруженных сил, беженцев и вынужденных переселенцев или семей с низкими доходами, а не организовывал незаконный марафон" - добавил депутат