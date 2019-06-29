Председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Али Гусейнли 30 июня посетит столицу России Москву для участия во втором международном форуме "Развитие парламентаризма".

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, конференция будет посвящена таким темам, как "Международная безопасность: диалог парламентариев за мир и стабильность", "Законотворчество и правовые положения цифрового будущего", "Межпарламентское сотрудничество: принципы и направления".

В рамках форума состоится "круглый стол", в ходе которого будет обсуждена важность правового регулирования в искоренении бедности и неравенства, способы борьбы с недостоверными новостями в СМИ, экологическое законодательство, роль молодежи в развитии парламентаризма, международное гуманитарное право и межпарламентское сотрудничество в этой области. В ходе форума, Гусейнли изложит свои взгляды по вопросам, которые будут обсуждаться на заседаниях.

Визит завершится третьего июля.