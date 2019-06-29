Чрезмерно высокая доля беженцев и вынужденных переселенцев в общем количестве населения Азербайджана является одной из важнейших проблем, вынесенных на повестку дня международного сообщества. Устранению коренных причин этого вопроса уделяется большое внимание, и принимаются конкретные меры на всех уровнях.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, 28 июня на 41-м заседании Совета ООН по правам человека заявил заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов.

Отметив, что число вынужденных переселенцев в мире достигло 71 миллиона, Ф.Гусейнов выразил сожаление по поводу того, что до сих пор не разрешены многие конфликты, ставшие причиной страданий людей.

Подчеркнув озабоченность Азербайджана этим вопросом, заместитель председателя сказал, что проблема вынужденных переселенцев в нашей стране была вызвана оккупацией Арменией Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и семи прилегающих районов. Заместитель председателя отметил, что в результате военной агрессии Армении, политики оккупации и этнической чистки 250 тысяч азербайджанцев в Армении и 700 тысяч на оккупированных азербайджанских территориях были вынуждены покинуть свои дома.

Сообщив, что под руководством главы государства проводятся меры по решению проблем беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана, в том числе осуществляется деятельность в области улучшения условий их жизни и информирования о государственных программах, реализуемых в этой области, Гусейнов подчеркнул, что условия жизни 300 тысяч вынужденных переселенцев улучшились. В частности, в результате принятых мер количество вынужденных переселенцев, живущих за чертой бедности, снизилось с 75 процентов до 12 процентов. За прошедший период в эту сферу было направлено 7,4 миллиарда долларов США. Зампредседателя Госкомитета отметил, что пока не будет достигнуто политическое урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, предоставляющее вынужденным переселенцам право на возвращение в свои дома, эти меры можно охарактеризовать как временные.

Заместитель председателя, сославшись на специальные доклады ООН о правах вынужденных переселенцев, подчеркнул, что единственное верное решение проблем вынужденных переселенцев в Азербайджане можно будет найти лишь после освобождения оккупированных территорий страны и обеспечения их прав на возвращение в свои дома.

В заключение Гусейнов сказал, что восстановление справедливости в отношении вынужденных переселенцев является основой любого долгосрочного мира и безопасности в регионе.