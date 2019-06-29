https://news.day.az/politics/1133579.html Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников МВД - СПИСОК
Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников МВД - СПИСОК
29 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении ряда сотрудников МВД.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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