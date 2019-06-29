Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию автомобильных дорог Ясамальского района
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению реконструкции автомобильных дорог Ясамальского района Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно документу, с целью продолжения реконструкции автомобильных дорог Ясамальского района города Баку из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капиталовложений госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 8,6 миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в первой части настоящего распоряжения.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре