Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению реконструкции автомобильных дорог Ясамальского района Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно документу, с целью продолжения реконструкции автомобильных дорог Ясамальского района города Баку из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капиталовложений госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 8,6 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в первой части настоящего распоряжения.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.