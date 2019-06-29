https://news.day.az/politics/1133583.html Ильгару Сейидову присвоено высшее специальное звание генерал-майор полиции
Ильгару Сейидову присвоено высшее специальное звание генерал-майор полиции
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Ильгару Сейидову высшего специального звания генерал-майор полиции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, начальнику Главного управления специальных оперативно-розыскных мероприятий министерства внутренних дел Азербайджана Ильгару Фахраддин оглы Сейидову присваивается высшее специальное звание генерал-майор полиции.
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