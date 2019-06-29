https://news.day.az/politics/1133596.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Исби Бабаханову почетного звания
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Исби Бабаханову почетного звания
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Исби Бабаханову почетного звания "Заслуженный врач".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, за заслуги по развитию медицинской сферы в министерстве внутренних дел Азербайджана Исби Салман оглы Бабаханову присваивается почетное звание "Заслуженный врач".
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