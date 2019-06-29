Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Исби Бабаханову почетного звания "Заслуженный врач".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, за заслуги по развитию медицинской сферы в министерстве внутренних дел Азербайджана Исби Салман оглы Бабаханову присваивается почетное звание "Заслуженный врач".