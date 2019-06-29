Михаил Гусман: Необходим мониторинг ЮНЕСКО памятников на оккупированных Арменией территориях Азербайджана - ВИДЕО 83

Необходим мониторинг ЮНЕСКО памятников на оккупированных Арменией территориях Азербайджана. Об этом, как сообщает Day.Az, сказал в интервью телеканалу CBC заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Предлагаем читателям полную версию интервью.

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах: Наш канал в Telegram