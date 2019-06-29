Необходим мониторинг ЮНЕСКО памятников на оккупированных Арменией территориях Азербайджана.

Об этом, как сообщает Day.Az, сказал в интервью телеканалу CBC заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

Предлагаем читателям полную версию интервью.