https://news.day.az/politics/1133607.html Михаил Гусман: Необходим мониторинг ЮНЕСКО памятников на оккупированных Арменией территориях Азербайджана - ВИДЕО Заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман дал интервью телеканалу CBC.
Михаил Гусман: Необходим мониторинг ЮНЕСКО памятников на оккупированных Арменией территориях Азербайджана - ВИДЕО
Необходим мониторинг ЮНЕСКО памятников на оккупированных Арменией территориях Азербайджана.
Об этом, как сообщает Day.Az, сказал в интервью телеканалу CBC заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.
Предлагаем читателям полную версию интервью.
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