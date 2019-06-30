За сутки на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск наблюдалась относительно спокойная обстановка, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, передает Day.Az.

На некоторых участках фронта режим прекращения огня нарушался редкими одиночными выстрелами.