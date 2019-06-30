https://news.day.az/politics/1133667.html Режим прекращения огня нарушался редкими одиночными выстрелами
Режим прекращения огня нарушался редкими одиночными выстрелами
За сутки на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск наблюдалась относительно спокойная обстановка, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, передает Day.Az.
На некоторых участках фронта режим прекращения огня нарушался редкими одиночными выстрелами.
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