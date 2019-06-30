https://news.day.az/politics/1133724.html Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ЮНЕСКО - ФОТО 30 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле.
Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ЮНЕСКО - ФОТО
30 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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