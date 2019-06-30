https://news.day.az/politics/1133729.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с генеральным директором ЮНЕСКО - ФОТО 30 июня Первый вице-президент Азербайджанской Республики, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева встретилась с находящейся с официальным визитом в Азербайджане генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с генеральным директором ЮНЕСКО - ФОТО
30 июня Первый вице-президент Азербайджанской Республики, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева встретилась с находящейся с официальным визитом в Азербайджане генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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