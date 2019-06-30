Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия 43 сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку 94

В Центре Гейдара Алиева в Баку в воскресенье состоялась церемония открытия 43 сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия.

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