Отсутствие реформ является одной из характерных черт деятельности действующего правительства Армении. Это компенсируется раздуванием статистических данных за счет несерьезных сфер (лотереи и пр.). Чтобы изменить ситуацию, Армении необходимо около 100 структурных и институциональных реформ и 300−350 макроэкономических стартапов, считает экс-премьер Армении Грант Багратян.

Как написал экономист на своей странице в социальной сети Facebook, за 15 месяцев ничего не сделано.

Но Багратян ошибается, говоря, что в Армении ничего при новых властях не было сделано. За прошедший период широкими шагами двигалось перераспределение финансов и собственности. Пока "революционные" граждане ждут каких-то подвижек для себя, новые власти ускоренно переводят под себя деньги и бизнесы "бывших".

Газета "Жаманак" пишет, что в республике уже шестой день не работают обслуживающие маршрут Ереван-Армавир микроавтобусы. Причина в том, что властям так и не удалось прекратить эксплуатацию микроавтобусов, действующих параллельно с этим маршрутом.

"Не исключается, что у так называемой беспомощности властей есть свое логическое объяснение, и маршрут вскоре достанется другому собственнику. Процесс перераспределения собственности продолжается со всем размахом", - пишет газета.

Между тем, в стране продолжается процесс обнищания владельцев малого и среднего бизнеса.

Экспертные круги проводят различные исследования, связанные с ситуацией, показателями и данными, имеющимися в экономической сфере.

Об этом пишет газета "Паст".

"Одно исследование же недавно провел Республиканский союз работодателей, в которое были вовлечены 238 компаний малого и микробизнеса. Его итоги более чем говорящие. Глава союза Гагик Макарян в беседе с нами выделил круг тех вопросов, которые были заданы представителям упомянутого бизнеса. Их, в частности, спросили: достаточен ли ваш доход для повседневной жизни, покупки одежды и еды, можно ли на эти деньги приобрести иные ценные вещи, к примеру, дом или машину? 49% опрошенных отметили, что заработанных денег хватает лишь на приобретение еды и одежды. Как отметил Гагик Макарян, "фактически мы имеем дело с бедным бизнесменом"", - пишет армянское издание.

Султан Керим