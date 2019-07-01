Кадры Никола Пашиняна не перестают неприятно удивлять армян.

Общественность едва стала отходить от потрясения, связанного с назначением на пост министра юстиции 27-летнего юнца, как выяснились новые подробности из его биографии.

Как пишет газета "Грапарак", 27-летний новый министр юстиции Рустам Бадасян до этого назначения занимал должность заместителя председателя Комитета государственных доходов Армении. О нем рассказывают довольно примечательные истории в КГД.

"Например, говорят, что молодой, но амбициозный парень страдает комплексом при работе с коллегами, которые старше и опытнее. Поэтому, когда был назначен заместителем председателя КГД, решил избавиться от старших по возрасту, причем выборочно. К примеру, он уволил Самвела Синаняна, который занимал в КГД должность начальника управления по расследованию, объяснив это тем, что не может работать с теми, кто старше него. Однако оставил на должности начальника оперативного отдела Еревана Артура Саакяна, который хотя и старше, однако отец его друга", - пишет газета.

"Нет, это ложь. Такого нет. Многие люди в возрасте работают до сих пор", - сказал "Грапарак" Рустам Бадасян. Он также отверг все прочие обвинения.

Но ему никто не поверил.

Султан Керим