При поддержке Фонда Гейдара Алиева в павильоне "Азербайджан" на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве проводятся работы по реконструкции. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Фонд.

Работы по реконструкции охватывают экстерьер и интерьер здания.

Сохранив оригинальные цвета, здесь с точностью реставрируются узоры, окна "шебеке", обновляются залы павильона.

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