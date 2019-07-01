https://news.day.az/politics/1133897.html При поддержке Фонда Гейдара Алиева реставрируется павильон «Азербайджан» на ВДНХ в Москве При поддержке Фонда Гейдара Алиева в павильоне "Азербайджан" на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве проводятся работы по реконструкции.
При поддержке Фонда Гейдара Алиева реставрируется павильон «Азербайджан» на ВДНХ в Москве
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в павильоне "Азербайджан" на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве проводятся работы по реконструкции. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Фонд.
Работы по реконструкции охватывают экстерьер и интерьер здания.
Сохранив оригинальные цвета, здесь с точностью реставрируются узоры, окна "шебеке", обновляются залы павильона.
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