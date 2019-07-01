Принята Бакинская декларация 43 сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО 396

Продолжает работу 43 сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку. В ходе сессии была принята Бакинская декларация, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется

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