1 июля в Н-ской воинской части Службы государственной безопасности Азербайджана прошла церемония увольнения в запас военнослужащих, проходивших срочную военную службу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии приняла участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

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