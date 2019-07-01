https://news.day.az/politics/1133940.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии увольнения в запас военнослужащих СГБ - ФОТО 1 июля в Н-ской воинской части Службы государственной безопасности Азербайджана прошла церемония увольнения в запас военнослужащих, проходивших срочную военную службу.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии увольнения в запас военнослужащих СГБ - ФОТО
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