ЮНЕСКО просит стороны нагорно-карабахского конфликта обеспечить безопасность своих экспертов. В этом случае представители ЮНЕСКО могут поехать в оккупированный Карабах.

Об этом на пресс-конференции в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия в Баку, сказал заместитель генерального директора ЮНЕСКО Эрнесто Тони, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Он подчеркнул, что существуют определенные условия для того, чтобы была проведена экспертная миссия.

"Во-первых, это обеспечение безопасности. Без такой договоренности участие ЮНЕСКО невозможно", - пояснил он.

Отметим, что в Баку продолжает работу 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В церемонии открытия сессии, состоявшейся 30 июня, приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия будет продолжаться до 10 июля.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.