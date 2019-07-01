В ЮНЕСКО назвали условия для отправления экспертов в оккупированный Карабах
ЮНЕСКО просит стороны нагорно-карабахского конфликта обеспечить безопасность своих экспертов. В этом случае представители ЮНЕСКО могут поехать в оккупированный Карабах.
Об этом на пресс-конференции в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия в Баку, сказал заместитель генерального директора ЮНЕСКО Эрнесто Тони, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
Он подчеркнул, что существуют определенные условия для того, чтобы была проведена экспертная миссия.
"Во-первых, это обеспечение безопасности. Без такой договоренности участие ЮНЕСКО невозможно", - пояснил он.
Отметим, что в Баку продолжает работу 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В церемонии открытия сессии, состоявшейся 30 июня, приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.
Сессия будет продолжаться до 10 июля.
Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
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