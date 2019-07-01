Иран отрицает участие своих спортсменов в соревнованиях в Ханкенди. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на иранское посольство в Азербайджане.

Из дипломатического представительства сообщили, что информация об участии иранских спортсменов в соревнованиях в Ханкенди не нашла подтверждения.

"Участие в данном мероприятии является незаконным, и со стороны государства не дано соответствующего разрешения. Если спортсмены будут участвовать в данном спортивном мероприятии в индивидуальном порядке, то Иран их не поддержит. Посольство приложит все усилия, чтобы они не участвовали в этом турнире", - сообщили из представительства.

Напомним, что армянские СМИ распространили информацию о том, что 245 иранских атлетов из разных городов страны примут участие в соревнованиях в оккупированном азербайджанском городе Ханкенди.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.