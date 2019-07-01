По приглашению министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Андрея Равкова министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов сегодня отправится в Минск. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В рамках визита азербайджанская делегация примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дню независимости.

Предусмотрены также встречи министра обороны Азербайджана с военно-политическим руководством Беларуси и посещение членов семьи Национального героя Азербайджана майора Анатолия Давидовича.

Отметим, что в параде, который состоится третьего июля в Минске, также примут участие военнослужащие азербайджанской армии.