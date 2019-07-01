https://news.day.az/politics/1134060.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Охрана, реставрация и сохранение исторических памятников стоят в центре государственной политики Азербайджана Охрана, реставрация и сохранение исторических, религиозных и архитектурных памятников стоят в центре государственной политики Азербайджана.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Охрана, реставрация и сохранение исторических памятников стоят в центре государственной политики Азербайджана
Охрана, реставрация и сохранение исторических, религиозных и архитектурных памятников стоят в центре государственной политики Азербайджана.
Об этом, в частности, сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, выступая на церемонии открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Центре Гейдара Алиева в Баку, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре