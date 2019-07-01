Охрана, реставрация и сохранение исторических, религиозных и архитектурных памятников стоят в центре государственной политики Азербайджана.

Об этом, в частности, сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, выступая на церемонии открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Центре Гейдара Алиева в Баку, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

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