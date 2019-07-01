Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджана "Об обеспечении деятельности Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST)" от 10 декабря 2018 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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