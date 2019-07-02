После того, как в первые же месяцы после апрельского переворота были выпущены на свободу опасные преступники и террористы "Сасна црер", дальновидные эксперты и даже соратники предупреждали Никола Пашиняна, что это добром не кончится. Злая собака, спущенная с привязи, может напасть и на своего хозяина.

Примерно такая ситуация сложилась сегодня между Пашиняном и освобожденными им террористами, захватившими три года назад здание полка полиции в центре Еревана, бравшими заложников и убивавшими полицейских. До сих пор не очень ясно, почему бандиты были освобождены. Вряд ли Никол ожидал, что саснацреровцы одумаются и исправятся. Скорее всего, новый премьер рассчитывал использовать этих "злых собак" в своих целях и потому спустил их с цепи. Но вместо того, чтобы служить "революции", террористы занялись решением своих задач. Преобразились в партию, спелись с политическими силами в оккупированном Карабахе, и теперь дают пресс-конференции и выступают с заявлениями угрожающего характера в адрес властей.

Как пишут армянские СМИ, "Сасна црер" крайне недовольна Николом Пашиняном из-за того, что убийцы полицейских Армен Билян и Смбат Барсегян до сих пор находятся под арестом. Террористы считают, что для их освобождения власть Пашиняна имеет достаточно "разнообразных законных возможностей", а обвинение в отношении убийц называют "поддельными".

В своем последнем заявлении террористы пишут о том, как сожалеют, что Никол Пашинян "военнопленных повстанцев передал на милость превратившейся в инструмент режима правоохранительной системы, тогда как мог освободить их". Также напоминают о том, что согласились на "унизительное применение амнистии", то есть оказали услугу Пашиняну в ущерб своему авторитету. Ну, а в конце практически пугают и предупреждают Никола Пашиняна: "Осуществляемое против права, достоинства, государственности и нации, мягко говоря, опасными и оскорбительными двойными стандартами "неправосудие" не может долго продолжаться".

Зульфугар Ибрагимов