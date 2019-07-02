Азербайджан важный партнер Европейского союза (ЕС). Об этом на презентации нового проекта СЕ "Повышение эффективности и качества судебной системы в Азербайджане" сказал посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Посол напомнил, что между Азербайджаном и ЕС продолжаются переговоры по новому соглашению о партнерстве.

По словам посла, этот документ можно назвать соглашением нового поколения: "Потому что основы наших нынешних отношений были созданы в середине 90-х годов, и эти основы необходимо обновить. Обе стороны хотят развивать это партнерство, для чего необходимы современные, прочные и обновленные основы".

Янкаускас добавил, что в переговорах по новому соглашению достигаются продвижения.