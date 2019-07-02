Азербайджан - великая страна с богатой историей и проведение здесь крупномасштабных мероприятий является доказательством этого.

Об этом сказал Trend директор культурного наследия Камеруна Кристоф Мбида Миндзи, в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку, передает Day.Az.

Директор сказал, что мероприятие организовано на высшем уровне.

"Вклад Азербайджана в охрану мирового культурного наследия неоспорим. Страна имеет древнюю историю и традиции и делает все возможное для защиты культурных и исторических ценностей не только в своей стране, но и в мировом масштабе", - отметил директор.

Напомним, что в Баку продолжает работу 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В сессии участвуют высокие официальные лица стран-членов ЮНЕСКО, в том числе, министры культуры, окружающей среды, туризма, в том числе, руководители международных организаций, главы совещательных органов ЮНЕСКО, постпредставители при ЮНЕСКО порядка 70 стран, а также специалисты по сферам архитектуры, наследия и окружающей среды.

В ходе бакинской сессии Комитета будут рассмотрены 36 из 42 предложений по внесению в список Всемирного наследия, в том числе, шести природных, 28 культурных и двух смешанных (природных и культурных) памятников.