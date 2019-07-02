Армянские власти хотят добиться от Москвы снижения цены на природный российский газ. Переговоры ведутся уже не первый месяц, и все дедлайны давно закончились. Но соглашения так и не достигнуты. Индексация цен на газ в России с 1 июля - новый повод для официального Еревана вернуться к застаревшей проблеме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Напомним, что Россия с 1 января 2019 года уже повышала цены на российский газ для Армении со $150 до $165 за тысячу кубометров. Но это цена "на входе" в Армению, а внутренний тариф для населения остался прежним.

Тариф не повышали благодаря тому, что основной поставщик газа в страну "Газпром Армения" (на 100% принадлежит российскому "Газпрому") пока экономит на себе. Компания готовит оптимизировать внутренние расходы за счет сокращения почти 6-тысячного персонала в 13 филиалах и режет инвестиционные планы.

Размеры оптимизации не раскрываются, но речь идет о сокращении от 500 до 1000 сотрудников.

При этом все-таки не исключен вариант, что "Газпром Армения" не сможет изыскать достаточно средства за счет оптимизации расходов и подаст заявку на повышение внутреннего тарифа на газ для населения уже в этом году.

Об этом заявлял ранее представитель регулятора - глава Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении Гарегин Баграмян. По закону у "Газпром Армения" такие полномочия имеются, признавал он.

Теоретически не повышать тарифы можно было бы, если бы власти Армении субсидировали цены на природный газ для внутреннего потребителя. Но премьер-министр Армении Никол Пашинян еще в начале этого года отказался это делать.

Он видит другое решение для сдерживания тарифов. Фактически за счет российского "Газпрома".

"Пока что речь идет о том, что в 2019 году цена на газ для потребителей не повысится. У нас есть год для продолжения консультаций с партнерами из России, "Газпрома" и ЕАЭС для решения вопроса в долгосрочной перспективе", - сказал Пашинян.

Источник "Газеты.Ru" в правительстве Армении пояснил, что имел в виду премьер Пашинян, когда упомянул Евразийский экономический союз в привязке к газовой проблеме.

Поскольку Россия и Армения являются членами ЕАЭС и находятся в едином экономическом пространстве, то необходимо создавать равные условия и для российского, и для армянского бизнеса, считают в Ереване. Сейчас это проблематично, поскольку стоимость кубометра газа для промышленных потребителей в Армении выше, чем в России.

"Это негативно влияет на себестоимость продукции. Это порождает нездоровую конкуренцию в Евразийском союзе", - сказал источник. То есть цены в рамках ЕАЭС надо выравнивать, но не повышать, считают в Армении.

Недискриминационные цены на энергоносители очень важны для развития бизнеса в Евразийском экономическом союзе.

Но поскольку Москва пока не дает никаких обещаний, по крайней мере, в публичном пространстве об этом ничего конкретного не говорилось, то власти Армении перешли в контрнаступление. В июне компанию "Газпром Армения" оштрафовали на 10 млн. драмов (порядка $20 тысяч). Такое решение было принято на заседании Комиссии по регулированию общественных услуг. Комиссия отметила, что в ряде случаев российский поставщик газа не соблюдал условия подключения местных компаний и жилых домов к газовой сети.

В "Газпром Армении" обиделись на прессинг и в ответ заявили, что не предпринимали никаких незаконных действий и не согласны со штрафом.

Сумма штрафа, конечно, незначительная, но это сигнал "Газпрому" и Кремлю.

Как будут развиваться события дальше, не понятно.

"Газета.Ru" отправила запрос "Газпром Армении" о ходе переговоров по цене на газ между двумя странами. Официальный комментарий ЗАО "Газпром Армения" был таким: "Всесторонние переговоры по цене на газ, которые ведутся уже длительное время, по нашим сведениям, находятся на завершающем этапе".

Компания пообещала по итогам переговоров дать соответствующую информацию.

Но быстрого решения ждать не стоит. Первые итоги переговоров появятся, видимо, не ранее октября. На это время ожидается визит Владимира Путина в Ереван. Ранее Пашинян встречался с Путиным во время Петербургского экономического форума. По итогам встречи он сообщил, что надеется найти общий язык с Россией по цене на газ для Армении.

Эксперты считают, что Россия не готова снижать цену.

"Армения уже получает газ по вполне конкурентной цене, ниже рынка. Дешевле газ получает только Беларусь. Так что ниже некуда", - говорит генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.