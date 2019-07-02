По инициативе Фонда Гейдара Алиева Общественное объединение "Региональное развитие" (ООРР) приступает к конкурсу социальных проектов для поддержки государственных программ по развитию гражданского общества, Целей устойчивого развития и отдельных сфер. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Объединение.

Конкурс социальных проектов охватит организации и объединения некоммерческой сферы, а также гражданские группы.

В конкурсе могут участвовать проекты, направленные на развитие науки и образования, поддержку инновационных идей, охрану окружающей среды, решение различных вопросов социальной направленности.

После того, как условия участия в конкурсе будут объявлены на сайте ООРР - www.riib.az начнется электронный прием заявок и документов проектов.

На осуществление проектов, выбранных победителями по результатам конкурса, будет оказана финансовая поддержка.

В связи с этим представители частного сектора, внося вклад в эти проекты, могут оказать поддержку конкурсу, объявленному ООРР.