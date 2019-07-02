На 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку может быть принят ряд важных решений.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend наблюдатель из Чили Ветцих Алекс в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку.

По его словам, также может быть решен вопрос исключения надгробных камней в Чили из списка объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой.

"Организация мероприятия меня впечатлила и считаю, что все на высшем уровне", - сказал наблюдатель.

Напомним, что в Баку продолжает работу 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В сессии участвуют высокие официальные лица стран-членов ЮНЕСКО, в том числе, министры культуры, окружающей среды, туризма, в том числе, руководители международных организаций, главы совещательных органов ЮНЕСКО, постпредставители при ЮНЕСКО порядка 70 стран, а также специалисты по сферам архитектуры, наследия и окружающей среды.

В ходе бакинской сессии Комитета будут рассмотрены 36 из 42 предложений по внесению в список Всемирного наследия, в том числе, шести природных, 28 культурных и двух смешанных (природных и культурных) памятников.