Вашингтонская встреча, проведенная 20 июня между главами МИД Азербайджана и Армении, все еще остается темой для обсуждений, и азербайджанское общество внимательно следит за переговорным процессом.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Сона Алиева.

Депутат отметила, что на Парижской встрече, прошедшей 15 января, министры пришли к соглашению о "подготовке народов к миру", что означало начало конкретных шагов по урегулированию конфликта: "Несмотря на сложный процесс, азербайджанская сторона была готова к принятию мер по этому вопросу, выполнению обязательств по мирному урегулированию конфликта. Но, несмотря на усилия азербайджанской стороны, Армения все еще не заинтересована в том, чтобы идти на конструктивные переговоры, и в мирном урегулировании конфликта, при том, что согласно договоренности, достигнутой в Душанбе, стороны должны были обеспечивать стабильность на линии соприкосновения войск. Вопреки этому, накануне Вашингтонской встречи, в результате провокации армян на линии соприкосновения войск, погиб азербайджанский офицер, затем 9 июня шехидом стал еще один азербайджанский военнослужащий, более того, армянская сторона еще и наградила медалью виновника этого преступления. ВС Армении стали проводить широкомасштабные военные учения на оккупированных азербайджанских территориях. Параллельно была сделана безуспешная попытка нападения на авиасредства Азербайджана, которые осуществляли учебные полеты в Физулинском направлении. Кроме того, обращение премьера Армении Николы Пашиняна "война еще не закончена" за день до Вашингтонской встречи дает основание говорить, что Пашинян пытается ввести в заблуждение международные организации. В то же время, прибегая к провокациям, проводит политику эскалации и срыва переговорного процесса".

Депутат сказала, что Армения, которая давно уже не соблюдает нормы и принципы международного права, не признает резолюции ООН, документы других международных организаций и призывы к миру: "В любом случае, армянская сторона должна понять, что сохранение статуса-кво ей не на пользу, потому что время работает против Армении. Азербайджан наращивает свою политическую и экономическую мощь. В Армении же царит внутренняя напряженность и политическая нестабильность. Необдуманные решения все больше обостряют отношения между незаконным режимом Нагорного Карабаха и действующей властью", - отметила она.

В заключение депутат добавила, что позиция азербайджанской стороны остается неизменной: конфликт, во что бы то ни стало, мирным ли, военным ли путем, но должен быть решен с условием обеспечения территориальной целостности Азербайджана

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.