Проходящая в Баку 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО имеет большую значимость с точки зрения охраны мирового культурного наследия и его передачи будущим поколениям.

Об этом сказал Day.Az со ссылкой на Trend, представитель Канады Марк Гюстафсон в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку.

"Баку - это невероятное сочетание Запада и Востока. Город превзошел мои ожидания", - сказал Гюстафсон.

Также он отметил, что место проведения, организация мероприятия его очень впечатлили, в особенности церемония открытия.

Напомним, что в Баку продолжает работу 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В сессии участвуют высокие официальные лица стран-членов ЮНЕСКО, в том числе, министры культуры, окружающей среды, туризма, в том числе, руководители международных организаций, главы совещательных органов ЮНЕСКО, постпредставители при ЮНЕСКО порядка 70 стран, а также специалисты по сферам архитектуры, наследия и окружающей среды.

В ходе бакинской сессии Комитета будут рассмотрены 36 из 42 предложений по внесению в список Всемирного наследия, в том числе, шести природных, 28 культурных и двух смешанных (природных и культурных) памятников.