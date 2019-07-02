Недавнее голосование в ПАСЕ по резолюции о возвращении российской делегации на заседания структуры в очередной раз показало место Армении в региональной политике.

Напомним, что руководитель армянской делегации Рубен Рубинян проголосовал против восстановления права голоса России в ПАСЕ. А другой член правящей партии Ованес Игитян вообще не присутствовал.

Разумеется, разразился скандал, и пытавшемуся продемонстрировать независимую позицию Еревана депутату пришлось оправдываться. Первоначальные его объяснения были витиеваты и никому не понятны. В конце концов было объявлено, что он просто случайно нажал не на ту кнопку.

Унизительно, но хотя бы понятно. Во всяком случае, в Москве сделали вид, что поверили.

Как пишет газета "Жоховурд", члены армянской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) провели пресс-конференцию, в ходе которой было также затронуто бурно обсуждаемое голосование по вопросу восстановления права голоса России в данной структуре.

Вчера члены делегации всячески пытались объяснить историю голосования Рубена Рубиняна и Ованеса Игитяна и заверить, что с российской стороной не было никаких проблем, мол, с российскими коллегами поговорили и объясняли, почему картина голосования была такой.

В связи с этим газета "Жоховурд" побеседовала с членом делегации РФ в ПАСЕ Леонидом Калашниковым, который сказал: "Рубинян пришел ко мне после голосования, мы сфотографировались и побеседовали. Он объяснил мне причины, связанные с голосованием, и я ему поверил", - пишет газета.

Султан Керим