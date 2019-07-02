За время армянской оккупации азербайджанских земель уже выросло одно поколение вынужденных переселенцев.

Согласно информации Trend, об этом заявила специальный докладчик по правам вынужденных переселенцев Сесилия Хименез-Дамари на конференции "Права вынужденных переселенцев в Азербайджане - прогресс и угрозы", организованной постоянным представительством Азербайджана в отделении ООН и других международных организаций в Женеве, в рамках 41 сессии Совета по правам человека ООН, передает Day.Az.

Отметим, что на мероприятии участвовали аккредитованные при отделении ООН в Женеве дипломаты, сотрудники международных организаций и представители ряда неправительственных организаций.

Высоко оценив действия азербайджанского правительство, направленные на решение проблем вынужденных переселенцев, Хименез-Дамари отметила, что за время, прошедшее после визита её предшественника Чалоки Беяни в Азербайджан в мае 2014 года, удалось достичь большого прогресса в этом направлении. Хименез-Дамари добавила, что несмотря на эту поддержку, в Азербайджане уже выросло одно поколение вынужденных переселенцев.

Постоянный представитель Азербайджана в ООН и других международных организациях в Женеве посол Вагиф Садыхов во время своей речи сообщил, что число вынужденных переселенцев во всем мире достигло рекордных 40 миллионов человек, отметив, что Азербайджан находится в числе стран, в которых наибольшее соотношение числа беженцев и вынужденных переселенцев к общему числу населения. Посол отметил, что решение проблем вынужденных переселенцев, изгнанных из своих домов в результате оккупации Арменией Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих районов Азербайджана, является одним из приоритетов политики правительства, добавив, что единственным путем решения проблем вынужденных переселенцев является освобождение оккупированных территорий Азербайджана.

Зампредседателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Фуад Гусейнов сообщил, что в результате агрессии Армении более миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами. Гусейнов проинформировал о предпринимаемых под руководством Президента Ильхама Алиева целенаправленных мерах по улучшения условий проживания, повышению материального благосостояния, обеспечения занятости беженцев и вынужденных переселенцев.

Принявшая участие в мероприятии исследовательница известной международной неправительственной организации - "Центр мониторинга за внутренними перемещениями" Элизабет Рашинг выразила свою благодарность правительству Азербайджана за приглашение в мае текущего года директора Центра Александры Билак в страну. Рашинг отметила, что в рамках визита директор Центра посетила освобожденное от оккупации село Джоджуг Марджанлы, ознакомилась с условиями, созданными для семей вынужденных переселенцев, а также посетила новые поселки, построенные для них в пригороде Баку.

Также Рашинг заявила, что большое влияние на действующее законодательство оказывают указы главы государства, которые направлены, в первую очередь, на повышение занятности, выделение пособий, в результате чего растет материальное благосостояние этого слоя населения.

Замначальника Управления по правам человека и демократии МИД Азербайджана Фарах Аджалова, рассказав о сотрудничестве правительства с международными организациями в области решения проблем вынужденных переселенцев, добавила, что незаконные действия Армении на оккупированных территориях, в том числе переселение туда армян из других стран с целью изменения этнического состава азербайджанского региона, свидетельствуют о том, что правительство этой страны не заинтересовано в политическом урегулировании данной проблемы.

Соучредитель действующей в Азербайджане неправительственной организации "Code for Future" Халиса Шахвердиева, затронув важность приобретения школьниками знаний в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), проинформировала о первом проекте организации "Лагерь интенсивного обучения ИКТ для детей вынужденных переселенцев".

Далее был продемонстрирован посвященный проекту видеоролик.