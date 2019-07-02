В этом месяце не будет экстренных внеочередных заседаний Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, сказал пресс-секретарь структуры Акиф Тевеккюльоглу, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, внеочередная сессия парламента просто продолжает свою работу в обычном порядке, в ее рамках будет проведено еще несколько заседаний.

"Проведение очередных заседаний планируется 9-12 июля", - сказал пресс-секретарь.

Напомним, что предыдущие внеочередные заседания парламента прошли 13-14 и 27 июня.