https://news.day.az/politics/1134429.html Президент Ильхам Алиев расширил полномочия Агентства по развитию МСБ Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о координации программ (проектов), финансируемых иностранными государствами и международными организациями, с целью поддержки предпринимательства.
Президент Ильхам Алиев расширил полномочия Агентства по развитию МСБ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о координации программ (проектов), финансируемых иностранными государствами и международными организациями, с целью поддержки предпринимательства.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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