Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о координации программ (проектов), финансируемых иностранными государствами и международными организациями, с целью поддержки предпринимательства.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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