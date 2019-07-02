Анализ противоречивых политических заявлений руководства Армении по вопросу урегулирования карабахского конфликта вынуждает усомниться в стремлении официального Еревана каким-либо образом содействовать продвижению миротворческого процесса. Создается впечатление, что Никол Пашинян и его команда предпочитают откладывать принятие важных решений по карабахской проблеме в долгий ящик, руководствуясь логикой и методами предыдущей администрации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, весна 2019 года должна была стать прорывной в вопросе урегулировании кризиса. Этому способствовали душанбинские договоренности сентября 2018 года, двухсторонние встречи глав внешнеполитических ведомств зимой текущего года и, наконец, долгожданная встреча глав Армении и Азербайджана в Вене в конце марта. Все без исключения встречи прошли в позитивной обстановке и стороны всякий раз подчеркивали приверженность к мирному урегулированию проблемы. Однако ситуация на линии соприкосновения неожиданно обострилась к середине апреля, были отмечены многочисленные случаи нарушения режима прекращения огня. Казалось, душанбинские и венские договоренности были сорваны, однако, состоявшаяся 15 апреля московская встреча Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова значительно понизила градус напряжения, в результате чего ситуация на линии стабилизировалась, но не надолго.

В преддверии вашингтонской встречи глав МИД в информационное пространство просочилась информация об очередном обострении и о гибели военнослужащих ВС Армении и Азербайджана. В результате вашингтонская встреча, как и предшествующая московская, повысила значение посредников миротворческого процесса, но никаким образом не продвинула процесс урегулирования.

Время для того, чтобы вникнуть в суть переговорного процесса, для Пашиняна давно истекло. От молодого премьера, который позиционирует себя как противник "карабахского клана" ожидали чего-то еще, кроме банальной трансляции риторики прежних властей. Пашинян продолжает поддерживать сепаратистский режим, причем армянская сторона не скрывает того, что фактически в одностороннем порядке размещает на линии соприкосновения механизмы слежения и сдерживания. Деструктивные действия Армении перед встречей 20 июня в Вашингтоне не оставили сомнений в том, что власти в Ереване лицемерят.

Обстоятельства гибели азербайджанских и армянских военнослужащих отяготило последующее награждение военнослужащих ВС Армении министром обороны республики Давидом Тонояном за поведенную ими "карательную операцию". Пашинян не перестает говорить о том, что ни Армения, ни Нагорный Карабах не хотят войны, не упуская ни малейшей возможности переложить ответственность на Баку, искусственно продолжая бесполезную дискуссию по поводу того, кто первым нарушает режим перемирия.

На пресс-конференции в рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге на вопрос журналиста об оккупации Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов, Пашинян предпочел сместить акценты вопроса, заявив, что ни о какой оккупации не может идти речи по причине того, что родившееся в Карабахе армяне априори не могут считаться оккупантами. Здесь премьер продемонстрировал редкую изворотливость, ведь на самом деле речь идет отнюдь не о тех армянах, которые родились в Карабахе, а о служащих Вооруженных сил Армении.

Пашинян, подобно Саргсяну и Кочаряну упорно игнорирует тот факт, что на территории Нагорного Карабаха столетиями жили и армяне, и азербайджанцы. Но премьер предпочитает вовсе не упоминать о существовании азербайджанской общины Карабаха. Ереван старается вынести на повестку переговоров новые технические элементы, номинально обсуждает условия для создания благоприятной среды для продолжения переговоров, ничего для этого не делая.

Вероятно, мы сталкиваемся с раздвоением личности Никола Пашиняна: один неукоснительно подтверждает взятые армянской стороной обязательства по соблюдению перемирия и воздержания от любых провокационных действий, в том числе снайперских обстрелов, признает необходимость сближения разделяемых конфликтом народов; второй активно работает в направлении диаспоры, подчеркивая необходимость использовать весь ее потенциал для международного признания самопровозглашенного режима. Причем второй доминирует над первым, ведь его политика способствует росту популярности. Чего стоит ежегодный праздник по взятию Шуши, на который приглашаются влиятельные представители диаспоры со всего мира. Примечательно, что отмечается он в день победы над фашизмом 9 мая, тем самым события карабахской войны приравниваются к подвигу советских солдат, спасших мир от фашизма. Называя штурм Шуши "освобождением", жертвуя добрососедскими отношениями между народами в угоду мифическим идеям, девальвируя значение общего вклада в Победу, Пашинян в ходе "торжественных" мероприятий, говорит о карабахском конфликте как о войне за сохранение цивилизации. При этом армянский премьер не уточняет, против кого армяне сражались, от кого "освобождали" Карабах и о каких цивилизациях идет речь.

Жена Никола Пашиняна Анна Акопян ни в чем не уступает мужу. В ходе своей кампании "Женщины во имя мира", в рамках международных форумов и многочисленных интервью, она неоднократно обращалась к женщинам в Азербайджане с предложением присоединиться к мероприятиям. Это не мешает Анне Акопян участвовать в праздновании очередной годовщины оккупации, легитимизировать армянскую агрессию, допуская присутствие ВС Армении на территории Нагорного Карабаха. Очевидно, что эта инициатива в ее нынешнем виде рассчитана на внутреннюю аудиторию Армении, так как конкретных шагов для сближения акция не предполагает.