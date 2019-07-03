В рамках уголовного дела, заведенного в связи с инцидентом в воинской части в Мегри, предъявлено обвинение 21 человеку, сообщают армянские СМИ.

Напомним, что в марте 2019 года группа срочников покинула военчасть. По словам родителей военнослужащих, их к этому вынудило поведение одного из офицеров. При этом пресс-секретарь оборонного ведомства опроверг эту информацию. Тогда он заявил, что несколько военнослужащих пытались установить свои порядки, под их влияние, как сказал глава пресс-службы МО Арцрун Ованисян, попали и другие солдаты.

"Эти несколько солдат пытались отменить решения об их наказании, организовав вместе с другими солдатами массовый протест. В результате и они, и активные участники протеста были наказаны", - пишет Epress.am.

Как сообщает Hraparak.am со ссылкой на СК, обвиняемыми по делу проходят 19 военнослужащих срочной службы, которые обвиняются по второй части статьи 364 УК Армении (Отказ от исполнения обязанностей военной службы), в качестве меры пресечения избрана их передача под контроль командования воинской части.

Также обвинение предъявлено двум офицерам.

Ранее сообщалось, что в одной из воинских частей, дислоцированных в Мегринском районе Армении, произошли беспорядки - около 600 военнослужащих пытались покинуть расположение части.

Но самое интересное началось потом.

Как сообщал Epress.am, 23 марта к зданию правительства Армении пришли родные военнослужащих, проходящих службу в Мегри. Одна из матерей рассказала изданию, что у нее несколько дней не было вестей от сына, которого затем она нашла в "военной полиции" в оккупированном Ханкенди.

Пару дней назад женщина встретилась с сыном и выяснила, что неделей ранее несколько сотен солдат роты взбунтовались из-за поведения одного из офицеров, покинули военчасть, но вернулись, прислушавшись к призывам командира. В полночь роту построили, выбрали 20 солдат, разорвали их униформу и отправили на автобусе в военную полицию Капана, откуда некоторых перевезли в оккупированный Карабах в качестве наказания.

По данным женщины, тем, кто остался в Капане, грозят судом, остальных в качестве наказания намерены распределить по воинским частям на передовой.

Люди для участия в акции приехали из разных городов Армении. В акции участвовали уже отслужившие и знакомые с воинской частью ребята. "Эта часть всегда была ужасным местом", - отмечали они. Это подтверждает и вышедший на связь с редакцией Epress.am родитель бывшего военнослужащего: "Если это военчасть Агарак в Мегри, мой ребенок тоже попал под уголовное дело благодаря этой части. Это обычное дело. Если нет никакого контроля, так и продолжат шить дела на всех. Мы тоже долго протестовали, обращались во все инстанции, но ничего не добились, сына осудили".

Султан Керим