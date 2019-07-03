43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку проходит на высшем уровне, как и все мероприятия, проводящиеся в столице Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сказал Trend представитель украинской делегации Георгий Сельский.

Представитель Украины отметил, что Азербайджан - одна из значимых стран в Комитете Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Представитель украинской делегации также добавил, что принимая у себя это мероприятие, Азербайджан вносит важный вклад в вопрос охраны мирового культурного наследия.

Напомним, что в Баку продолжает работу 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В сессии участвуют высокие официальные лица стран-членов ЮНЕСКО, в том числе, министры культуры, окружающей среды, туризма, в том числе, руководители международных организаций, главы совещательных органов ЮНЕСКО, постпредставители при ЮНЕСКО порядка 70 стран, а также специалисты по сферам архитектуры, наследия и окружающей среды.

В ходе бакинской сессии Комитета будут рассмотрены 36 из 42 предложений по внесению в список Всемирного наследия, в том числе, шести природных, 28 культурных и двух смешанных (природных и культурных) памятников.