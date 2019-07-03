Газета "Грапарак" пишет, что назначение экс-мэра американского города Глендейл Заре Синаняна на должность Главного комиссара по делам диаспоры при премьер-министре неоднозначно воспринято в диаспоре. Если армянская община США может чувствовать себя удовлетворенной, то армяне Ближнего Востока, России и Европы считают, что назначение на этот пост представителя армянской общины США было неправильным, пишет Aysor.am.

"Чтобы сгладить ситуацию, Заре Синанян решил начать свою деятельность с встреч с представителями армянской общины в различных регионах России. Во время этого турне он попытается показать, что армянская община России для него не чужая, и он даже владеет русским языком. Дело в том, что он родился в Армении и до второго класса посещал русскую школу, затем переехал в США. В апреле прошлого года мэр Глендейла быстро сориентировался и возглавил движение сторонников революции, тем самым сблизившись с новыми властями и повысив свой авторитет", - отмечает Aysor.am.

С должностью же мэра Глендейла он решил распрощаться, так как она неоплачиваемая.

Напомним, что Заре Синанян "прославился" в Штатах рядом скандалов расистского толка.

По информации сайта loscerritosnews.net, в марте 2013 года нынешнего мэра Глендейла Заре Синаняна обвинили в размещении крайне расистских, антимексиканских, исламофобских и гомофобных комментариев в аккаунте You Tube.

После того, как комментарии были обнародованы Glendale News-Press, разразился скандал и Синанян потерял поддержку ряда деятелей, включая кандидатов в мэры Лос-Анджелеса Венди Грюэль и Эрика Гарсетти, члена городского совета Пола Крекоряна и конгрессмена Адама Шиффа.

Комментарии были настолько ужасными, что даже такой заслуженный лоббист, как Шифф, посчитал нужным обратиться с письмом к Синаняну и назвал его высказывания "глубоко беспокоящими и не подходящими ни одному представителю общественности, не говоря уже о том, кто стремится представлять город в выборном органе".

Синанян также известен как ярый националист, дашнак и пропагандист сепаратизма.

Впрочем, последние качества для него, скорее, плюс с точки зрения Армении, откуда он теперь будет получать зарплату.

Зульфугар Ибрагимов