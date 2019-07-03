В армянском городе Алаверди назревает серьезная акция протеста из-за увольнения порядка 200 сотрудников Алавердского медеплавильного завода. Об этом пишет газета "Паст", передает Day.Az.

В частности, один из собеседников издания сообщил, что в ближайшее время жители города планируют заблокировать всю транспортную сеть, перекрыв трассу и железную дорогу на несколько дней.

"Накануне сотрудники Алавердского медеплавильного завода с раннего утра перекрыли все входы и выходы завода, а также межгосударственную железную дорогу. Причина в том, что около 200 человек были уволены. Вопрос проведения акций протеста приобретает все большую актуальность", - пишет газета.

По сведениям газеты, в Алаверди и близлежащих селах в связи с проблемами на заводе и закрытия "Техута" зреет серьезный бунт.