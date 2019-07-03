https://news.day.az/politics/1134609.html Президент Ильхам Алиев принял главу компании “Baker Hughes, a GE company” - ФОТО 3 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя, президента и генерального исполнительного директора компании «Baker Hughes, a GE company» Лоренцо Симонелли.
Президент Ильхам Алиев принял главу компании “Baker Hughes, a GE company” - ФОТО
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