На проходящем в Баку пленарном заседании Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО третьего июля продолжилось обсуждение вопросов национальной собственности.

Делегаты стран-членов отметили, что вопросы охраны национальных парков, и предотвращения загрязнения водных источников должны быть в центре внимания ЮНЕСКО, и приняты необходимые защитные меры, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Далее был обсужден вопрос, связанный с национальным парком во Вьетнаме "Phong Nha Ke Bang". Было отмечено, что запланированные в парке строительные работы могут навредить его флоре и фауне, и предложено взять парк под контроль Комитета Всемирного наследия, приняв встречные меры. Были обсуждены пункты доклада, составленного по этому вопросу. Страны-члены высоко оценили принятые во Вьетнаме предупредительные меры.

Представители Вьетнама заявили, что достигнуто соглашение о пресечении угроз в области охраны культурного наследия. После выступлений, общим решением пленарного заседания была поддержана презентация по парку.

Напомним, что 30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия продолжится до 10 июля.