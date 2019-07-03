https://news.day.az/politics/1134729.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и США связывают узы дружбы и сотрудничества Азербайджан и США связывают узы дружбы и сотрудничества.
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и США связывают узы дружбы и сотрудничества
Азербайджан и США связывают узы дружбы и сотрудничества.
Об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном президенту США Дональду Трампу по случаю Дня независимости, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
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