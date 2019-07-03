Вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов на своей официальной странице "Facebook" поделился публикацией под девизом "Проведем благотворительную акцию с целью поддержки Фонда помощи Вооруженным силам Азербайджана. В ней Ахмедов заявил, что в стране, в которой военное положение, миллион вынужденных переселенцев, достаточно причин для проведения благотворительных акций.

Напомнив, что ПЕА регулярно проводит такие акции, с целью поддержки ВС Азербайджана, вице-премьер выступил с инициативой проведения благотворительной акции в пользу Фонда помощи ВС, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

С призывом "Поддержим нашу армию", Ахмедов предложил членам ПЕА присоединиться к благотворительной акции в поддержку Фонда помощи ВС и первым, в качестве примера для других, перевел 50 процентов своей заработной платы в Фонд.

Инициативу Али Ахмедова приветствует множество людей, как члены ПЕА, так и люди в ней не состоящие, и с воодушевлением принимают участие в благотворительной акции.

Судя по откликам в социальных сетях, участники акции считают, что своей инициативой Али Ахмедов достойно ответил на выходку Али Керимли и его "команды", которые безуспешно пытались нарушить стабильность в стране, умышленно сея в обществе беспочвенное недовольство.