https://news.day.az/politics/1134777.html Лейла Алиева приняла участие в развлекательной программе для детей, организованной Фондом Гейдара Алиева - ФОТО
Лейла Алиева приняла участие в развлекательной программе для детей, организованной Фондом Гейдара Алиева - ФОТО
3 июля вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в очередной программе отдыха и развлечений, организованной для детей, лишенных родительской опеки и нуждающихся в особой заботе.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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