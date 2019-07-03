3 июля вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в очередной программе отдыха и развлечений, организованной для детей, лишенных родительской опеки и нуждающихся в особой заботе. 

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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